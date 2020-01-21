AK Parti Gençlik Kollarından İdlib'e 3 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kollarından İdlib'e 3 tır insani yardım - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kollarından İdlib'e 3 tır insani yardım

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyelerince başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentine 3 tır insanı yardım ulaştırıldı.

AK Parti Gençlik Kollarından İdlib'e 3 tır insani yardım, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyelerince başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentine 3 tır insanı yardım ulaştırıldı.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları "İdlib'e Yardım Zamanı" kampanyasına yoğun destek verildiğini söyledi. Saldırılar nedeniyle Türkiye sınır hattına göç eden ailelere toplanan yardımları ulaştırdıklarını anlatan Horoz, "Bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor. Bizler de bu drama sessiz kalmak istemediğimiz için bu yardım kampanyasını başlatarak ailelerin yanında olmak istedik. Gıda, kömür, battaniye ve çeşitli yardımların bölgede dağıtımını yaptık." diye konuştu.

Horoz, yardım çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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