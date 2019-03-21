AK Parti Gençlik Kollarından "Sana Emanet" Projesi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençler için proje hazırladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençler için proje hazırladı.



AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek.



Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak. Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin Türkiye için omuz omuza mücadele edelim. Gelin şehirlerimiz için birlikte çalışalım. Siz bu ülkenin ve milletimizin geleceğisiniz, umudusunuz, hayalisiniz. Belediye işi gönül işidir. Gelin milletimizin gönlündeki hayallerini birlikte gerçeğe dönüştürelim." ifadeleriyle gençlere mesajını iletecek.

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