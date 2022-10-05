AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması

05.10.2022 19:24

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Teknolojideki son gelişmeler hem de ülkemizde üniversite sektörüne yapılmış yatırımlar neticesinde artık üniversiteler arasında taşra-merkez farkı giderek sıfıra yaklaşmıştır.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Teknolojideki son gelişmeler hem de ülkemizde üniversite sektörüne yapılmış yatırımlar neticesinde artık üniversiteler arasında taşra-merkez farkı giderek sıfıra yaklaşmıştır." dedi.

Aktay, Siirt Üniversitesi (SİÜ) 2022-2023 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, SİÜ'nün Türkiye'deki üniversiteler arasında çok iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra (ODTÜ) Selçuk Üniversitesinde görev yaptığını aktaran Aktay, o süreçte bir makaleyi temin edebilmek için 3-4 ay harcadığı süreçleri anlattı.

Türkiye'de üniversitelerin her türlü imkana sahip olduğunu ifade eden Aktay, şunları kaydetti:

"Şimdi aynı makaleyi bir tuşla ediniyorum. Hemen indirip okuyabiliyorum. O günkü kısıtlı imkanlarla temin edebileceğim makale sayısı da ister istemez kısıtlı olabiliyordu ama şimdi sayısız en iyisinden en kötüsüne kadar bütün çalışmaları temin etme şansımız var. Teknolojideki son gelişmeler hem de ülkemizde üniversite sektörüne yapılmış yatırımlar neticesinde artık üniversiteler arasında taşra-merkez farkı giderek sıfıra yaklaşmıştır. Taşrada bilim yapan bir insanın, 'Ben bilim yapamıyorum. Siirt'te bilim mi yapılır?' falan gibi bir mazereti yok. Ulaşabileceğimiz her kaynağa, her araştırma verisine ulaşabilirsiniz."

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

SİÜ'nün Türkiye'nin yüksek öğrenimine kattıklarının yanında ilin ve bölgenin gelişmesi için de çok önemli görevleri ve fonksiyonları ifa ettiğini kaydeden Hacıbektaşoğlu, "Tarım ve hayvancılık olması, tıp fakültesinin kurulmuş olması ve öğrencilerimizin bu sene itibarıyla Siirt'te devam edecek olması, yine araştırma hastanesinin inşasına başlanması çok önemli merhalelerdir." dedi.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da 19 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

Kentte 10 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 20 araştırma uygulama merkeziyle akademiye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Şındak, şunları söyledi:

"Kampüsümüz hepinizin müşahede ettiği gibi son derce yeşil, çevre dostu, en üst düzeyde teknolojik donanım ve engelsiz yaşam alanına sahip bir üniversitedir. Kuruluşundan günümüze kadar üniversitemize katkı sunan ve destek olan tüm çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bizler dünden aldığımız destek ve gelecek ufkumuzdan esinlendiğimiz ilham ile bugünlerimizi en verimli ve etkili şekilde planlamakta ve bu planlarımızı hayata geçirmekteyiz."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yasin Aktay tarafından "Akademi ve Dostluk" konulu ders verildi.

Törende SİÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Halil Kılıçvuran ve kentteki okullarda görevli müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Yasin Aktay, AK Parti, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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