Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in Bu İşin İçine Girmesi...

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in Bu İşin İçine Girmesi...

2 saat önce

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in bu işin içine girmesi Türkiye'nin gireceği kararla söz konusu olacaktır" -"Suudi Arabistan'ın şuana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: " Birleşmiş Milletler'in bu işin içine girmesi Türkiye'nin gireceği kararla söz konusu olacaktır"
-" Suudi Arabistan'ın şuana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok. Suudi Arabistan adaletin tahakkuk etmesi noktasında pek de yardımcı olmuyor"

ANKARA - BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme sonra Yasin Aktay basın mensuplarına açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, Yasin Aktay, Politika
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