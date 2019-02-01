AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in Bu İşin İçine Girmesi...
2 saat önce
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in bu işin içine girmesi Türkiye'nin gireceği kararla söz konusu olacaktır" -"Suudi Arabistan'ın şuana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
: " Birleşmiş Milletler
'in bu işin içine girmesi Türkiye
'nin gireceği kararla söz konusu olacaktır"
-" Suudi Arabistan
'ın şuana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok. Suudi Arabistan adaletin tahakkuk etmesi noktasında pek de yardımcı olmuyor"
ANKARA - BM
Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme sonra Yasin Aktay basın mensuplarına açıklama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:10 Kaynak: İHA
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