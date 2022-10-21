Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın son hali objektiflere yansıdı - Son Dakika
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Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın son hali objektiflere yansıdı

21.10.2022 12:29

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, dün Azerbaycan'da trafik kazası yaparken, iki ismin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Azerbaycan lideri Aliyev'in ziyareti sırasında çekilen karelerde Yıldırım'ın kolunun, omuzlarının ve başının sarılı olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Azerbaycan'da yapılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dün dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Yıldırım'ı taşıyan araç, Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

BİNALİ YILDIRIM: ŞÜKÜRLER OLSUN DURUMUMUZ İYİ

Kazanın ardından açıklama yapan Binali Yıldırım "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

KAZA SONRASI İLK FOTOĞRAF

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. O anlarda çekilen kareler de Yıldırım'ın son halini gözler önüne serdi. Binali Yıldırım'ın kolunun, omuzlarının ve başının sarılı olduğu görüldü.

AMBULANS UÇAKLA ÜLKEYE DÖNECEKLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Yıldırım'ın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ınve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." dedi.

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Binali Yıldırım, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın son hali objektiflere yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın son hali objektiflere yansıdı - Son Dakika
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