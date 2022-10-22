Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın geçirdiği ameliyatın ardından güncel sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika
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Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın geçirdiği ameliyatın ardından güncel sağlık durumunu paylaştı

22.10.2022 00:51

Azerbaycan dönüşü trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da tedavi altına alındı. Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Koca "Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Azerbaycan'da yapılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dönüş yolunda trafik kazası geçirmişti. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Yıldırım'ı taşıyan araç, Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yapmış ve kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrılmıştı.

BİNALİ YILDIRIM: ŞÜKÜRLER OLSUN DURUMUMUZ İYİ

Kazanın ardından açıklama yapan Binali Yıldırım "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu paylaştı: Doku ameliyatı başarılı geçti

ERDOĞAN, HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.

Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu paylaştı: Doku ameliyatı başarılı geçti

"DOKU NAKLİ AMELİYATI BAŞARILI"

Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Bakan Koca, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." dedi.

Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu paylaştı: Doku ameliyatı başarılı geçti
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Son Dakika Güncel Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın geçirdiği ameliyatın ardından güncel sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika


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