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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir"

28.08.2021 00:58
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütünün yaşayacağı ortam olmayacaktı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütünün yaşayacağı ortam olmayacaktı" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, beraberindeki AK Parti MYK üyeleri ve Rize milletvekilleri ile birlikte bir dizi ziyaret kapsamında Rize'ye geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, Afganistan'da dün gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, dünya medyasında saldırının sadece Amerikan askerleri üzerinden görülmesine ve ölen Afganistan vatandaşlarının önemsizmiş gibi algı oluşturulmasına tepki gösterdi. Ölen Afganistan vatandaşlarının Amerikan askerlerinin ardından not gibi açıklandığını dile getiren Kurtulmuş, "Afganistan'da dün yaşanan saldırı dolayısıyla Türkiye olarak bu saldırının karşısında şiddetli bir şekilde durduğumuzu ifade etmek isterim. Terör bir insanlık suçudur, hiçbir şekilde tasvip edilemez. Hiçbir şekilde teröre bir mazeret bulunamaz. Afganistan'da dün yaşanan terör gerçekten bir kere daha terörün esas kaynaklarının ne olduğunu küresel olarak düşünmemiz gerektiğini de ortaya koydu. Orada 12 Amerikan askeri öldü, 80'in üzerinde sivil insan, çoluk çocuk öldü. Çok sayıda, yüzlerce yaralı var. Belki bu sayı daha da artacak. Üzülerek ifade ediyorum ki bu haberi veren haber kaynakları 12 Amerikan askerinin ölümünü başa çıkarmış, altta da not kabilinden sanki değersizmiş gibi 80 tane de Afgan hayatını kaybetti şeklinde uluslararası haber ajansları haberi geçti. Bu Afganistan'dan kurtulmak için kaçarak uçağın kanadına sarılıp havalanan, gücü yetmediği için düşerek parçalanan insanın fotoğrafını tişörtüne yazan anlayıştan hiçbir farkı olmayan anlayıştır. Masum milyonlarca Afganlının hayatını hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür" dedi.

"Bugün Afganistan'da ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde terör varsa bunun en temel nedenlerinden bir tanesi yabancı işgalidir"

Dünyada oluşan terörün temel nedenlerinden birinin yabancı işgali olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Bugün Afganistan'da ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde terör varsa bunun en temel nedenlerinden bir tanesi yabancı işgalidir. Çok net söylüyorum, eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütü, dünyanın başına musallat olan birçok terör örgütünün vücut bulacağı, yaşayacağı bir ortam olmayacaktı. Mesela Irak'ın işgali olmasaydı, Irak'ın işgali ile ortaya çıkan birçok terör örgütü hayatta olmayacaktı. Öncelikle bu ülkeleri işgal eden emperyalist güçlerin şunu görmesi gerek ki terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir. Afgan halkına yazık değil mi? Önce 1979'da Rusya'nın işgali, onların çekilmesinin arkasından Amerikan işgali. On milyonlarca insan sürekli yokluk içerisinde ama tepelerinden bombaların yağdığı bir hayatı neredeyse 40 senedir yaşıyor. Ondan sonra bir takım terör örgütleri de kendi halkına eziyet etmeye başlıyor. Dolayısıyla uluslararası terör kaynağını oluşturan bu işgal meselesinin uluslararası sistem tarafından çözülmesi şarttır. Ayrıca işgal terörü ortaya çıkardığı gibi buna eş zamanlı olarak ortaya çıkardığı bir başka şey de maalesef küresel göçtür. Önlenemeyen yasadışı göç meselesidir. Eğer bu işgaller olmasaydı, terör örgütlerinin Asya'da, Afrika'da ortalığa dehşet saçan tavırları olmasaydı bugün çok sayıda insanın belirsiz ve hatta ölüme göç eden göçmen yolculukları olmayacaktı. O uçağa karşı hücum eden insanların görüntüsü insanlık duygusu olan herkesin yüreğini paralamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye olarak Afgan halkının yanındayız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan halkının yanında olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Nasıl olurda bir daha hiçbir ülkenin bu duruma düşmemesini sağlayacak siyaset geliştirilebilir bunun üzerinde durulması lazım. Biz Türkiye olarak Afgan halkının yanındayız. Afgan halkı bizim dostumuz, kardeşimiz, tarihsel ilişkilerimiz olan önemli bir halktır. Büyük kültürlerin merkezi, medeniyeti olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin adı terörle, yoklukla, kıtlıkla, insan katliamlarıyla anılacak bir ülke değildir. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz ki Afganistan'da en kısa zamanda işler normale döner ve yeniden küllerinden doğarak o tarihteki görkemli kültür ve medeniyet ülkesi olan Afganistan haline gelir" şeklinde konuştu. - RİZE

Numan Kurtulmuş, Afganistan, AK Parti, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir' - Son Dakika


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