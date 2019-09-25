Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır."
Son Dakika Ekonomi Haber

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır."

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır." - ANKARA

AK Parti, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır
Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:33:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]