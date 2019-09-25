AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır."
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır." - ANKARA
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