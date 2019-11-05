Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a geliyor
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a geliyor

7 saat önce

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 8 Kasım 2019 tarihinde Kars'a gelecek.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a geliyor, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 8 Kasım 2019 tarihinde Kars'a gelecek.


Kafkas Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılışına katılmak için 8 Kasım 2019 Cuma günü Kars'a gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nın 9 Kasım'da yapacağı İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.


Toplantı 9 Kasım Cumartesi günü saat: 10.00'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.


Öte yandan Kurtulmuş'un Kars'ta bir dizi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. - KARS

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
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