AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Açıklaması

Kocaeli'de konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin önemli bir başarıya imza attığını ifade ederek, "Sahada güçlü olmayanın masada güçlü olma ihtimali yoktur. Türkiye sahada gücünü göstermiştir, masada sonuçlarını en güzel şekilde alacaktır" dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli'de düzenlenen AK Parti Kocaeli İstişare Toplantısı'na katıldı. İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Ticaret Odası tesislerinde gerçekleştirilen programa Kurtulmuş'un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de yürüttükleri projeler hakkında bilgiler aktardı. Daha sonra sözü devralan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Akdeniz ve Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Kurtulmuş, bu yolda kararlılıkla yola devam edileceğini dile getirdi.



"Biz bu oyunu bozmaya karar verdik ve yolumuza devam ediyoruz"



Türkiye, kararlılığı ile Ortadoğu'da sınırları değiştirmek isteyenlerin karşısında durduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinerek, "Bölge paramparça hale getirildi. Bundan sonraki Suriye'nin kuzeyinde 911 kilometrelik, Türkiye'nin hemen güney sınırında bir terör devleti oluşturmak. Ardından sadece halkların gönüllerini kırmak değil, bölgedeki sınır haritalarını tekrar değiştirmek planı yatıyor. Bu oyunu bölgede gören ülke sadece Türkiye'dir, bu oyunu sadece gören siyasi lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bu oyunu bozmaya karar verdik ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye bu noktada bir şeye karar verdi. Bu büyük resmi bozacağız. Bu emperyalist oyunun yüz sene sonra tekrar bu coğrafyada insanları birbirine düşman etmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye dahil, bölgedeki ülkelerin sınırların değiştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun için güçlü bir Türkiye lazım, güçlü ve kararlı bir liderlik lazım. Bu anlamda Türkiye, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir sürece girdi" dedi.



"Bugün Akdeniz'de harıl harıl doğalgaz, hidrokarbon arama çalışmalarımız devam ediyor"



Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı bir şekilde arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Doğu Akdeniz'de herkes doğalgaz ve petrol ararken, 'Türkiye doğalgaz arayamaz' dediler. AB çıktı itiraz etti, ABD çıktı itiraz etti, bölgede Türkiye'ye karşı tavır içerisinde olan ülkeler itiraz ettiler. Kendi oluşturdukları ortak alan içerisinde aradıkları gibi, Türkiye'nin bölgesine giren alan içerisine de girebilecek bir kararlılık göstermeye çalıştılar. Herkes sandı ki Türkiye bunların karşısında geri adım atar. Tam tersine ileri adım attık. Daha ileri adım attık ve Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi haklarını da Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğini dosta düşmana gösterdi. Bugün orada harıl harıl doğalgaz, hidrokarbon arama çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



"YPG'nin DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur"



PYD, YPG, SDG terör örgütlerinin DEAŞ'tan farkız olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye'nin düşmanı olan, sınırını değiştirmek isteyen, PKK'nın uzantısı olan, sizin ve uluslararası camia bakımından da terör örgütü listesinde olanların amca çocuğu olan adamlara neden bu kadar çok silah veriyorsunuz? Eğer DEAŞ'la mücadele sizin en kararlı durduğunuz nokta ise gösterir misiniz PYD, nerede DEAŞ ile mücadele etmiştir? Mücadele etmediğini Barış Pınarı Harekatı başlar başlamaz DEAŞ'lı militanları serbest bırakarak, uluslararası camiaya karşı bir tehdit olarak kullanacaklarını göstererek cümle aleme ilan etmişlerdir. Dolayısıyla bildikleri bir şeyi bugün sahada bir kez daha görüyorlar. PYD, YPG, SDG, ne söylerseniz söyleyin, bu örgütün DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Türkiye, Fırat'ın doğusunda da kararlılığını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.



"Türkiye sahada gücünü göstermiştir, masada sonuçlarını en güzel şekilde alacaktır"



Türkiye'nin harekatta başarılı bir şekilde ilerlemesi ile masada da iyi bir sonuç aldığını ifade eden Kurtulmuş, "Barış Pınarı Harekatı başladı, çok etkin bir şekilde bugüne kadar getirildi. Bu operasyonun etkin bir şekilde devam ettirilmesi uluslararası camiayı da harekete geçirdi. Şu an da Cumhurbaşkanımız 120 saatin sonunda bir dakika bile beklemeyeceğimizi söyledi. Operasyonu durduk ve inşallah söyledikleri sözleri yerine getirirler. Ama sözler yerine getirilmezse Türkiye bu kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Kağıt üzerinde gerçekten olumlu bir noktaya geldik. Bütün dünya Türkiye'nin, Erdoğan'ın büyük başarısı olarak bu anlaşmayı taktim etti. Şimdilik PYD, YPG o 230 kilometrelik alanda Türkiye'nin başına bela olmayacaklar, bir daha Türkiye'ye karşı zarar veremeyecekler. Hep ne diyoruz. Sahada güçlü olmayanın masada güçlü olma ihtimali yoktur. Türkiye sahada gücünü göstermiştir, masada sonuçlarını en güzel şekilde alacaktır. Bu beladan Türkiye kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.



"AK Parti'den ayrılanların, muhalefet partilerinin ne yapacakları bizim umurumuzda değildir"



AK Parti'den ayrılan siyasetçilerin yeni parti kuracağı iddialarını da değerlendiren Kurtulmuş, "Şimdi karşımızda bir ittifak var. O ittifakın da bir tek ortak noktası var, o da Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Biz özellikle bazı şehirlerde bu ittifaklar karşısında bizim ittifakımız biraz daha geride kaldı. Olsun, yeniden ayağa kalkarak yolumuza devam edeceğiz. Bazıları bize soruyor. 'AK Parti'den ayrılanlar falancalar parti kurarsalar ne olur?' AK Parti'den ayrılanların ne yapacakları, CHP ya da başka muhalefet partilerinin ne yapacakları bizim umurumuzda değildir. Onların ne yapacağı, asl olan bizim ne yapacağımızdır. Biz doğru bir şekilde ilerlersek bütün sınırları aşarız" açıklamalarına yer verdi.



Toplantı daha sonra basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. - KOCAELİ