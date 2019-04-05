AK Parti Genel Başkan Yardımcı Yavuz: "Büyükçekmece'de Olan Anlaşılır Gibi Değildir.
2 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Yavuz: "Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcı Yavuz: " Büyükçekmece
'de olan anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu, Nüfus Müdürünün de içinde olduğu ki Nüfus Müdürünün sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum. Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil, 20 binlerin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA
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