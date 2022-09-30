AK Parti Genel Başkan yardımcıları "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan yardımcıları "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" toplantısına katıldı

30.09.2022 09:02
AK Parti Genel Başkan yardımcıları "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Ömer İleri ve Fatih Toprak, Sakarya'da "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" temalı toplantıya katıldı.

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Ömer İleri ve Fatih Toprak, Sakarya'da "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" temalı toplantıya katıldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuz, dijital çağın sunduğu imkanlardan istifade etme ve teknolojinin sunduğu yeni araçları kullanma konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"İlklerin ve yeniliklerin partisi olan AK Parti, bu konuda da öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitalin, yapay zekanın ve yazılımın siyasi platformlarda kullanılması noktasında AK Parti, lokomotif oldu, olmaya da devam edecek. Hem de daha güçlü şekilde."

Toplantıda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Selçuk Sümer ile iki birimin teknik ekipleri yer aldı.

YORUMLAR
500
GÜNDEM / 30 Eylül 2022 GÜNDEM / 30 Eylül 2022 BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Sakarya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan yardımcıları 'Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar' toplantısına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:37 İnsanda 50 yılda oluşan böbrek taşı, 13 aylık bebekten çıkarıldı!
14:36 Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış!
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
14:19 Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü
14:15 Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor
14:00 18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü
13:54 Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçecek! Efsane isimleri tek tek geride bırakıyor
13:36 Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak
13:36 Hull City'de Shota Arveladze dönemi bitti!
11:32 Antalya'da pitbull cinsi 3 köpek belediyeye ait kedi evine girdi, ortaya çıkan tablo yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:00:31. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan yardımcıları "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement