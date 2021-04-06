AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Dağ ve Sarıeroğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Dağ ve Sarıeroğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 15:25
AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Dağ, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak için kurulan, kurulduğu günden bugüne büyük bir sorumlulukla çalışan, ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıldönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "Ülkemizin bir asırlık serüvenine tanıklık eden, dünyanın dört bir yanında büyük emeklerle çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." mesajını paylaştı.
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