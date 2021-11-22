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AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi

22.11.2021 13:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Seçim zamanında olacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Seçim zamanında olacaktır. Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yavuz ve Hamza Dağ, partilerinin genel merkezinde düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok." diyen Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin bir mecburiyetin sonucu olduğunu, 367 tartışmalarında ülkenin içine düştüğü çıkmazın, cumhurbaşkanının seçimle gelmesinin önünü açan süreçle aşıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk akla gelen temel taşlarından birinin 50+1 olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Başka türlü de formüle edilebilir ama o gün bunun böyle olmasının daha doğru olacağı noktasında bir karar verildi. Ondan sonraki süreçte de partide ben Ali İhsan Yavuz olarak, Seçim İşleri Başkanı olarak hiçbir platformda, hiçbir toplantıda 50+1' olmalı mıydı olmamalı mıydı, değişmeli midir değişmemeli midir tartışmasının olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız da yok. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Bu tartışılamaz mı? Tartışılabilir. Bu konuya ilişkin birileri bir öneri getirmez mi? Getirebilir. Bizim şu anda 50+1 ile ilgili bunu değişelim, buna ilişkin bir yasal düzenleme yapalım, bir anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil."

Parlamenter sistemi "kağnıya" benzettiğini ifade eden ve dünyadan örnekler veren Yavuz, geçmiş parlamenter sistem uygulamalarına bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmak için bir neden görmediklerini söyledi.

" Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil"

Erken seçim tartışmalarına değinen Yavuz, "Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil. Artık mümkün mü? Teorik olarak her zaman mümkün ama olması için hiçbir neden yok." dedi.

Seçim kanunlarına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi ile yürüttükleri çalışmayı Meclise sunulacak hale getirdiklerini ve kanun gereği seçime bir yıl kalmadan önce Meclise sunarak yasalaştırmak istediklerini kaydeden Yavuz, "Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Seçim zamanında olacaktır. Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür." ifadelerini kullandı.

Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için adaylığını kendisi ve partisinin "çok iyi karşılayacağını" ancak böyle bir ihtimali "uzak" gördüğünü söyledi.

"Trol dili kullanmak suretiyle samimiyetsiz bir yaklaşım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasında dava konusu şikayetlerinden vazgeçtiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın açtığı davaları geri çektiğini açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" yönündeki isteğiyle çelişecek şekilde, "trol dili kullanmak suretiyle samimiyetsiz bir yaklaşım" ortaya koyduğunu ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Helalleşme dediğinizde çok eskilere gitmeye gerek yok. Açıkçası yeni tarihlerde de yeni zamanlarda da yaşanan hadiseler var. AK Parti'ye oy vermiş öğretmen, asker, çiftçi, görevini yapan bürokrat kim varsa tehdit eden bir genel başkan var. Aslında helalleşme tezkereye hayır verdiği için, bu ülkenin milli çıkarlarına aykırı davrandığı için buradan belki başlamak iyi olabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta İzmir'e gitmesinin öngörüldüğünü dile getiren Dağ, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından İzmir'de 5 bin 61 konutun ihalesinin yapıldığını, 26 Kasım'da 749 konutun, 2022 yılı içinde de geri kalan konutların hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi
AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi
AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi
AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi
AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi

Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, AK Parti, Haziran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan yardımcıları Dağ ve Yavuz basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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