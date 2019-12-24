AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'den Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'den Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'den Başkan Zolan'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'den Başkan Zolan'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Öz, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ege Bölgesi'nin medarı iftiharı olduğunu vurgulayan Öz, "AK Parti Genel Merkezi olarak her zaman Büyükşehir Belediyemizin, Osman Zolan Başkanımızın yanında olacağız, projelerini destekleyeceğiz" dedi.


Denizli'de 3 gün sürecek ziyaret ve toplantılar için kente gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Yardımcısı Nurettin Kılıç eşlik etti. Osman Zolan, ziyarette yaptığı konuşmada AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'ü Denizli'de ağırladıklarını belirten Zolan, "Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Denizlimize elbirliği ile hizmet edeceğiz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Merkezimizin, milletvekillerimizin ve il teşkilatımızın desteği, vatandaşlarımızın teveccühü ile Denizlimizde birçok güzel işler yaptık. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" dedi.


Öz, "Osman Zolan Başkanımızın yanında olacağız, projelerini destekleyeceğiz"


AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli AK Parti İl Başkanlığının ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiğini anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi, belediye döneminden itibaren Denizli'ye 4. AK Parti dönemini yaşatıyor. Seçim başarılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, teşkilatımıza, milletvekillerimize ve Denizlili hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda, Ege Bölgemizin AK Parti belediyeciliğinde medarı iftiharı, başarılı çalışmaları var. Osman Zolan Başkanımız oylarını arttırarak başkan seçildi. Bu çerçevede kendisini tekrar tebrik ediyorum. AK Parti Genel Merkezi olarak her zaman Büyükşehir Belediyemizin, Osman Zolan Başkanımızın yanında olacağız, projelerini destekleyeceğiz. Beş yılın sonunda da başarılı hizmetlerimizle Denizlili hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız" dedi. - DENİZLİ

Abdurrahman Öz, Osman Zolan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
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