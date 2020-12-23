AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Ala, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün, "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafını seçti.

Ala, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve " spor " kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı