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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Avusturya'daki temaslarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Avusturya'daki temaslarını değerlendirdi

17.02.2022 23:17

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Avusturya'daki temaslarına ilişkin AA muhabirine konuşan Ala, buradaki Türk toplumunun çeşitli kademelerinden temsilcilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Ala, Türk toplumunun sorun ve taleplerini dinleme imkanı bulduklarını, bazı soru ve taleplere burada yanıtlar vermeye çalıştıklarını, bir kısmını ise Türkiye'deki yetkili mercilere ileteceklerini, oradan aldıkları cevapları da vatandaşlara aktaracaklarını kaydetti.

Bu diyalog yoluyla daha dinamik bir ilişkiler ağı kurduklarını belirten Ala, bu temasların hem gurbetteki Türkler hem de kendileri için çok daha verimli bir süreç yönetimi olduğunun altını çizdi.

"Buradaki kardeşlerimiz yalnız değil"

Ala, "Buradaki kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını, buradaki vatandaşlarımızın işlerinin takipçisi olduğumuzu kendileriyle paylaştık. Bundan sonrada aynı duyarlılığı devam ettireceğiz." dedi.

Vatandaşların en az problemle karşı karşıya olmaları için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Ala, Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için Türkiye'de çok ciddi değişiklikler yaptıklarını, bu değişikliklerin yansımalarının sahada görüldüğünü aktardı.

Ala, bununla beraber yeni problemlerin de ortaya çıktığını, bu sorunların giderilmesi için inisiyatif alarak bunları hükümete, Cumhurbaşkanına, ilgili bakanlıklara aktardıklarını, söz konusu problemlere yönelik çözüm yollarını bulma gayreti içinde olduklarını söyledi.

UID temsilcileriyle görüşme

Avusturya temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle toplantı yaptıklarına değinen Ala, onlarla da yurt dışındaki vatandaşların siyasal süreçlere katılımını görüştüklerini, içinde bulundukları topluma katkı sağlamalarının hangi yollarla mümkün olabileceği gibi konuların ele alındığını anlattı.

Ala, Avusturya'dan önce 12 bölge 8 ülkeye ziyaretler gerçekleştirerek bu tür toplantılar düzenlediklerini, yarın Norveç, daha sonra da Finlandiya'ya gidecekleri bilgisini paylaştı.

AK Partinin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yurt dışındaki vatandaşlarla sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Ala, "Onların dertleriyle dertleniyoruz, onların sorunlarına çözüm arıyoruz, onların imkanlarını, fırsatlarını iyi değerlendirici tedbirlerinin peşinde konuşuyoruz. Bizim yurt dışında yaşayan 7 milyona yakın vatandaşımızın her derdiyle hemdert olmak gibi bir politikamız var." görüşünü paylaştı.

Ala, bu politik yaklaşımın yansıması olarak, her zaman vatandaşlarla birlikte olduklarını, konuları onlarla görüşerek, çözümler aradıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Avusturya'daki temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Avusturya'daki temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Avusturya'daki temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Avusturya'daki temaslarını değerlendirdi

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Avusturya, AK Parti, Viyana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Avusturya'daki temaslarını değerlendirdi - Son Dakika


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