AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, dünyayı İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamaya davet etti - Son Dakika

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, dünyanın İsrail'deki şiddet ve zulme daha fazla sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Ala, İsrail'de şiddet ve zulmün dinmediğini kaydetti.

Ala, "İşgalci İsrail polisi ve radikal grupların hukuk tanımazlıklarına karşı sessiz kalanlar ve 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bilsinler ki ortada taraflar değil, devlet ve fanatikler eliyle işlenen bir zulüm bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın bu zulme dur demesinin bir insanlık borcu olduğunu kaydeden Ala, "Biz her zamanki gibi mazlumun yanında olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dünyayı da bu zulme daha fazla sessiz kalmamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.