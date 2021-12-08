AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsveç'te Türk STK temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İsveç'te Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

İsveç'teki temasları kapsamında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde Türk STK temsilcileriyle görüşen Ala, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamasıyla Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkeleri ziyaret edip onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Salgın sonrası Avrupa Parlamentosu'nun (AP) açılmasıyla birlikte, önce AP milletvekilleri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Ala, "Daha sonra Belçika olmak üzere, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve İsviçre, Danimarka ve son olarak İsveç'te vatandaşlarımız ve STK üyeleri ile bir araya geldik. Sorunlarını, dertlerini, değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini dinledik. Bizim sorunlara bakışımızı ve ne yapabileceğimizi onlarla paylaştık. Türkiye'nin onların yanında olduğunu ve destek için ne gerekiyorsa onu yapacağımızı kendilerine ilettik." dedi.

Ala, Batı'da 2008'den sonra İslamofobinin arttığının altını çizerek, "Son 10 yılda Batı'da İslamofobi ve yabancı düşmanlığı arttı. Bugünlerde biraz azalma var gibi ama sorun devam ediyor. Bizim burada bu sorunların giderilmesi noktasında barışçıl bir katkıda bulunmamız lazım. Sorundan sadece şikayet ederek yol alamayız, sorunun çözümü için katkıda bulunmalıyız. Vatandaşlarımıza da hep şunu söylüyoruz, bunun yükselmemesi için buradaki sağ duyulu kesimlerle iş birliği içinde olmalıyız. Buradaki sağduyunun yükselmesine destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Efkan Ala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarıyla yapılan bu toplantılardan rahatsız olduğuna dair haberler için de "FETÖ üyeleri, her doğrudan rahatsız olur. Dünyanın da bildiği gibi onlar Türkiye'ye ihanet ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Türkiye daha önceden de bunlar gibi ihanet şebekeleriyle mücadele etmiştir, etmeye de devam ediyor. Bu ihanet örgütü rahatsız oluyorsa, demek ki iyi yoldayız." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken ve ülkedeki Türk STK temsilcileri katıldı.