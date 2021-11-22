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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması

22.11.2021 23:32

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin çok köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, "Hakikaten stratejik bir çerçeveye oturmuş durumdadır.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin çok köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, "Hakikaten stratejik bir çerçeveye oturmuş durumdadır. İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra kabul etmek gerekir ki İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha sıklaştı, daha derinleşti, daha bir gelecek vadeder oldu." dedi.

Ala, İngiltere'deki temasları kapsamında Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türk sivil toplum kuruluşları ve İngiltere Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle bir araya geldi.

Efkan Ala, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Londra'daki temasları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve iş adamlarının önerilerini, beklentilerini ve sıkıntılarını dinleyerek değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seyrini de ele aldıklarını aktaran Ala, İngiltere çapında örgütlenmiş UID temsilcileriyle de bir araya geldiklerini ifade etti.

Efkan Ala, UID'nin etkin şekilde yoluna nasıl devam edeceğine dair değerlendirmelerde bulunduklarını, UID temsilcilerinin İngiltere siyaseti ve toplumuna katkılarını beraber gözden geçirdiklerini anlattı.

"Türkiye-İngiltere ilişkileri stratejik çerçeveye oturmuş durumdadır"

Ala, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, İngiltere'nin Brexit'in ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladığını anımsattı.

Bunun çok önemli bir karar olduğunun altını çizen Ala, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile İngiltere arasındaki karşılıklı ikili ilişkiler çok köklü geçmişe dayanmaktadır. Hakikaten stratejik bir çerçeveye oturmuş durumdadır. İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra kabul etmek gerekir ki İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha sıklaştı, daha derinleşti, daha bir gelecek vadeder oldu ve ortak vizyon çerçevesinde, kazan-kazan prensibiyle devam ediyor. (İngiltere) Bizim önemli bir ticari partnerimizdir. Hatta ticaretimizin çok olumlu geliştiği ülkelerden birisidir. O bakımdan, şimdi anlaşmada ortaya konulan o başlıkların altının doldurulması çalışmaları devam ediyor. Burada onu da arkadaşlarımızla geniş bir çerçevede değerlendirdik."

Söz konusu anlaşmanın iş dünyasına önemli kazançlar sağladığını belirten Ala, bu anlaşmaya ilişkin alt başlıkların tamamlanmasının ilerleyen dönemde ihracatın daha da artmasını sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti, England, Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Londra'da Türklerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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