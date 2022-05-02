AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Türkiye artık, bölgesel bir güç değil gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur." dedi.

Partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ala, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ala, AK Parti kadrolarının tüm İslam dünyasında referans ortaya koyacak başarılar gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'de iradenin idareye hakim olduğunu ifade eden Ala, şöyle konuştu:

"Bu krizleri, problemleri çözdük, başardık ama başarıyı yönetmek, krizleri yönetmekten daha zordur. Çünkü başardığın yolda yürürken rakibin başkaları değil sensin, kendinsin. Onun için kendimiz kendimize rakip olmaktan çıkacağız. Yolumuzu açacağız. Birbirimize destek olacağız. Bu platformlar herkese açık, kapalı kapılar ardında birbirimizle ilgili sadece olumlu şeyler söyleyelim. Müslüman Müslümanın, Türkiye'de vatandaş vatandaşın, partiliyse partili partilinin problemini yüzüne söyler ama övecekse arkadan över."

Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını ve bu uğurda çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde gıpta edici mesafeler aldığının altını çizen Ala, şunları söyledi:

"Türkiye artık, bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur. 30 yıl Azerbaycan'da kardeşlerimizin toprakları Ermeni işgali altında kaldı ama ondan daha önemli bir şey var, 30 yıl 3 ayrı ülke bir araya geldi ve bunu sürekli sürüncemede bıraktı. 'Çözeceğiz' diye, çözmediler. Azerbaycanlılar ve Türkiye'nin alışmasını beklediler ama biz de o süreyi haksızlığa alışmakla değil, haksızlığı nasıl gidereceğimizin hesabını yaparak geçirdiğimiz için savunma sanayisine yatırım yaptık ve 44 günde 30 yıllık işgale son verdik."

"Cumhur İttifakı ortağımızla hep beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ayhan Salman da Kovid-19 salgını sürecinin hafiflemesiyle bu yıl ramazan ayını güzel bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Salman, "Bütün Türkiye'deki teşkilatlarımız, canla, başla, gayretle vatandaşımızla bir arada, vatandaşımızın çarşısında, pazarında, evinde gereken çalışmaları yerine getirdiler. Bütün teşkilatlarımızın her seçimden sonra bir sonraki seçim için yola çıktıklarını çok iyi biliyorum. Cumhur İttifakı ortağımızla sahada hep beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP konusundaki tavrını eleştirdi. Muhalefetin bir tiyatro oynadığını öne süren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer biz bunu milletimize anlatmazsak ısrarla bu durumu milletimizin gözlerinden sakınmaya çalışan partiler de bu milletin duygusunu sömürmeye başlarlar. Son günlerde yine bir Gezi furyası yaşanıyor. Gezi, birkaç kişinin bir araya gelerek ağacın arkasına geçerek yaptığı bir hareketmiş. Gezi süreci yaşandığında dünyanın bin bir yerinden gelip, canlı yayın araçlarını oraya koyup, 'Ha gitti gidecek' deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu ele geçirmeye çalışanlar olmadı mı? Taksim'i terör örgütlerinin paçavralarıyla donatanlar olmadı mı? Gencecik çocukları kandıranlar olmadı mı? Yine bir Gezi romantizmi yaşanıyor."

Bayramlaşma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.