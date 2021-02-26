AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala : "Terör yok olsun diye Suriye'deyiz, Libya bölünmesin diye oradayız" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala : "Terör yok olsun diye Suriye'deyiz, Libya bölünmesin diye oradayız"

26.02.2021 21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala :

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Muhalefetteki zat, bize yurtdışında nereye gitsek 'Orada ne işin var, burada ne işin var?' diyordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Muhalefetteki zat, bize yurtdışında nereye gitsek 'Orada ne işin var, burada ne işin var?' diyordu. Öyle mi? İşte biz Azerbaycan'da, oradaki kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Azerbaycan'daydık. Terör yok olsun diye Suriye'deyiz ya da Libya'daki kardeşlerimizin ülkeleri bölünmesin diye oradayız." ifadesini kullandı.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni göreve gelen gençlere başarılar diledi.

Gençlere, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecini hatırlatan Ala, "Sizlerin önünüzü kesmek için bu sistemin savunucuları, yani bize siyasette sürekli muhalefet eden kesimin desteklediği o günkü kurumlar, o günkü düzen, neler planlamış, bir bakın. Önünüzü açmak için de bugün doğum günü olan başta Cumhurbaşkanımız, bütün kadro, nelere göğüs germiş ve neleri alt etmiş, bir de ona bakın." dedi.

Milletin iradesinin önünde durulamayacağını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Milletin iradesi engellenemez. Kurallarla, birtakım engellemelerle milletin yürüyüşü durdurulamaz. Bunu devam ettirecek olanlar, sizlersiniz. Biz, çok badire atlattık ve çok yasakları kaldırdık, çok şeyi başardık ama başarıyı yönetecek olan, sizlersiniz. Onun için çok hazırlıklı olun. Şairlerden de mülhem üstat diyordu ya 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' gençler olun. Aklınızı asla kiraya vermeyin. Aklını kiraya verenlerin ülkeye maliyetini gördünüz. Aklını milletin lehine çalıştırmayıp milletin iradesini baskı altına almaya gayret için kullananların ülkeye maliyetini hep birlikte gördük."

Ala, AK Parti'nin Türkiye'yi 2002'deki konumundan alıp daha iyi yarınlara taşıdığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Azerbaycan'da 30 senedir işgal altında olan kardeşlerimizin topraklarını onlara, onlarla beraber alıp o toprakları imar etmelerini sağlayabiliyorsunuz. İHA'ları, SİHA'ları üretebiliyorsunuz. Muhalefetteki zat, bize yurtdışında nereye gitsek 'Orada ne işin var, burada ne işin var?' diyordu. Öyle mi? İşte biz Azerbaycan'da oradaki kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Azerbaycan'daydık. Terör yok olsun diye Suriye'deyiz ya da Libya'daki kardeşlerimizin ülkeleri bölünmesin diye oradayız. Yani dünyanın neresindeysek gönül coğrafyamızın, gönlümüzün bize dediği şekilde davranalım diye oradayız. Bizim kimsenin toprağında, iradesinde gözümüz yok ama adaletsizlere söyleyecek bir sözümüz var. Cumhurbaşkanımız, 'Dünya beşten büyüktür.' diyor. Bu bölgeler de 3-5 devletten büyüktür ve her kardeşimizin başı derde girdiğinde Türkiye, sizden aldığı dinamizm ile onlara vaziyet edebiliyor."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bakanlardan Faruk Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanlarının da katıldığı kongrede, İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ömer Faruk Temiztürk seçildi.

Öte yandan, kongreye katılanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, cep telefonlarının ışıklarını açıp "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyleyerek kutladı.

AK Parti, Suriye, Terör, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala : 'Terör yok olsun diye Suriye'deyiz, Libya bölünmesin diye oradayız' - Son Dakika


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