AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Türk-Alman Diyalog Programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Türk-Alman Diyalog Programında konuştu Açıklaması

25.02.2021 16:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Türk-Alman Diyalog Programında konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin bölgelerde aldığı inisiyatiflerle Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin bölgelerde aldığı inisiyatiflerle Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) milletvekillerinin katılımıyla çevrim içi "Türk-Alman Diyalog Programı" düzenlendi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda, AK Parti Almanya Temsilciliği ve Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Temsilciliğince organize edilen programa AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ala ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Dış Politika ve Savunma Parlamento Grubu Başkan Vekili Johann Wadephul başkanlık etti.

Toplantıda Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, NATO ile iş birliği, Rusya ile ilişkiler, Doğu Akdeniz, Türkiye- Yunanistan ilişkileri, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye konuları ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem için birlikte bir yol haritası hazırlanması gerektiği kaydedilen toplantıda, milletvekilleri arasındaki diyaloğun devam ettirilmesiyle çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda diyaloğun artarak devam etmesi ve 2016'da imzalanan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Türkiye ile karşılıklı iş birliği ve kazan-kazan ilkesine dayanan, değerler ve ilkelere bağlı ilişkileri geliştirmenin, AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgusu yapıldı.

"Türkiye Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ala, "Türkiye bölgelerde aldığı inisiyatiflerle Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir." dedi.

Ala, Türkiye'nin AB ile iş birliğine yeniden ivme kazandırma konusunda çalışmalara başlama niyetinde olduğuna işaret ederek "Bir aday ülke olarak, 2021 yılında somut gündem temelinde iş birliğimize yeniden ivme kazandırmak, güven tazelemek, kazan kazan durumu yaratabilecek alanlarda çalışmalara bir an önce başlayabilmek arzusundayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına karşılık AB'den de aynı iradeyi beklediklerini ifade eden Ala, "Biz ülke olarak uzun vadeli bir bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Avrupalı dostlarımızın da aynı iradeyi sergilemesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ala, AB dönem başkanlığında Almanya'nın desteği için teşekkür ederek " Portekiz'in Avrupa Birliği dönem başkanlığında tüm başlıklarda müspet gelişmeler sağlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

"Dış ve güvenlik politikalarında Türkiye ile yakın bir iş birliğini önemsiyoruz"

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Dış Politika ve Savunma Parlamento Grubu Başkan Vekili Wadephul da Almanya olarak Türkiye ile daha fazla sorumluluk alarak koordinasyon içinde ilerlemek istediklerini belirtti.

Sorunları alınacak tedbirlerle ortadan kaldırmanın ve birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu vurgulayan Wadephul, hükümetlerle iş birliğinin yanında partiler arası iş birliğinin de önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Wadephul, Türkiye'nin Almanya için "temel stratejik bir öneme sahip" olduğunu belirterek "NATO ve Avrupa'daki güvenlik açısından da Türkiye'nin önemini Avrupa'daki dostlarımızla iyi bir şekilde aktarmamız gerektiği konusunda mutabıkız." dedi.

Türkiye ile dış ve güvenlik politikalarında iş birliğinin önemine vurgu yapan Wadephul, "Dış ve güvenlik politikalarında Türkiye ile yakın bir iş birliğini önemsiyoruz. Almanya olarak bu konularda Türkiye'nin çabalarına katkıda bulunmak isteriz." ifadesini kullandı.

Wadephul, Almanya olarak Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

AK Parti, Türkiye, Alman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Türk-Alman Diyalog Programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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