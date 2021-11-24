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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü

24.11.2021 15:18

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Avrupa ülkelerinde yaptıkları görüşmelerde masadaki öncelikli konunun burada yaşayan Türk vatandaşları ve onların hakları olduğunu söyledi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Avrupa ülkelerinde yaptıkları görüşmelerde masadaki öncelikli konunun burada yaşayan Türk vatandaşları ve onların hakları olduğunu söyledi.

İsviçre'deki temasları kapsamında Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'nda, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Ala, toplantı öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Batılı ülkelerde son yıllarda artış gösteren yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin görmezden gelinemeyeceğini, bu sorunun da söz konusu ülkelerle karşılıklı iş birliğiyle çözülebileceğini söyleyen Ala, "Avrupa kıtasındaki her ülkeyle yaptığımız görüşmelerde masamızdaki öncelikli konu burada yaşayan vatandaşlarımızdır, onların haklarıdır, onların gelecekleridir. Buradaki gençlerin geleceği her şeyden önemlidir. Buradaki gençlerimizin daha güzel gelecek elde etmeleri ve buralarda daha fazla var olmalarını sağlamak için elimizden ne gelirse onu yapmaya hazırız. Onların sorunlarını çoğaltmak için değil, çözmek için buradayız. Onlar bizim en önemli varlıklarımız." diye konuştu.

Ala, Batı'da son 10 yıldır gerek göç gerekse dünyadaki 2008 ekonomik krizi nedeniyle İslamofobinin arttığına işaret ederek, "Gerçekten bu konuda bir sıçrama, bir yükseliş var. Bunu engellemenin en önemli yolu el birliğiyle, buradaki ülkelerle iş birliği yapmaktır. Vatandaşlarımıza da hep şunu söylüyoruz, bunun yükselmemesi için buradaki sağ duyulu kesimlerle iş birliği içinde olmalıyız. Buradaki sağduyunun yükselmesine destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İslamofobinin mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"Biz bu ülkelerde sorunun değil çözümün parçasıyız. Siyasi otoritelerle de bunu her zaman paylaşıyoruz, bu bilgileri aktarıyoruz ve bunların yapılıp yapılmadığını da takip ediyoruz. Türkiye buradaki vatandaşlarımızın her zaman arkasındadır, yanındadır. Politikasıyla, diplomasisiyle, görüşmesiyle ve her türlü imkanıyla bu sorunların çözülmesi için çaba sarf etmektedir. Ben çözümleri çoğaltacak politikalarda daha çok iş birliği yapmanın doğru olduğuna inananlardanım. Geleceği fobilerle kuramayız, korkularla kuramayız, geleceği umutla kurarız. Buradaki siyasetçilerin de dillerini kullanırken buna çok dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyorum çünkü sorun hepimizi etkiliyor. Bu sorunun giderilmesi de buradaki birinci öncelikli meseledir."

Zürih Başkonsolosluğu'ndaki toplantıya ayrıca Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Zürih Başkonsolosu Emre Uygun ve bölgedeki Türk STK temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü

Sivil Toplum Kuruluşları, AK Parti, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, İsviçre'de Türk STK'lerin temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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