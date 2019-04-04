AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "1 Nisan'dan İtibaren 530 Sandıktaki Güncelleme...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109" dedi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: " 1 Nisan
'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:18 Kaynak: İHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
Kanal D'nin Yeni Dizisi Yaralı Kuşlar Hikayesiyle Dikkat Çekiyor
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak