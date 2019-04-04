Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "1 Nisan'dan İtibaren 530 Sandıktaki Güncelleme...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "1 Nisan'dan İtibaren 530 Sandıktaki Güncelleme...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: " 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:18 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, 1 Nisan, 3. Sayfa
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