Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 Sandıkta 17 Bin 414 Oy AK Parti'ye Değil...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 Sandıkta 17 Bin 414 Oy AK Parti'ye Değil...

32 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti'ye değil başka partiye kaydedilmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti'ye değil başka partiye kaydedilmiştir. Çok büyük kaydırmalar söz konusu olmuştur." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:53 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika
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