AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 Sandıkta 17 Bin 414 Oy AK Parti'ye Değil...
32 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti'ye değil başka partiye kaydedilmiştir.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti'ye değil başka partiye kaydedilmiştir. Çok büyük kaydırmalar söz konusu olmuştur." - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:53 Kaynak: İHA
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi
AK Parti İstanbul İl Başkanı: Yıldırım'ın Aldığı Bazı Oylar İmamoğlu'na Yazıldı, Kazanan Biziz
Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti
CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak