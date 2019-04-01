Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize Çok Güveniyoruz ve Bu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize Çok Güveniyoruz ve Bu...

32 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:53 Kaynak: İHA

İstanbul, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika
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