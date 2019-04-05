Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk Günden Beri Bir Takım Hata, Suistimal ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk Günden Beri Bir Takım Hata, Suistimal ve...

26 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş görünüyor" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:51 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika
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