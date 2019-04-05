AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk Günden Beri Bir Takım Hata, Suistimal ve...
26 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP
bile artık kabul etmiş görünüyor" - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:51 Kaynak: İHA
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