Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Ak Parti Lehine Yazılan Oy Bugün 13 Bin 969'dur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Ak Parti Lehine Yazılan Oy Bugün 13 Bin 969'dur.

19 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:57 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika
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