AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Ak Parti Lehine Yazılan Oy Bugün 13 Bin 969'dur.
19 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:57 Kaynak: İHA
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