AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Ak Parti Lehine Yazılan Oy Bugün 13 Bin 969'dur.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: "AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız"
"İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP
bile artık kabul etmiş görünüyor"
İSTANBUL (İHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:15 Kaynak: İHA
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