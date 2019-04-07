Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şaibeyi Ortadan Kaldırmak İçin Hukuki Yollara...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şaibeyi Ortadan Kaldırmak İçin Hukuki Yollara...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ya başvuracağız" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:24 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika
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