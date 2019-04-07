AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şaibeyi Ortadan Kaldırmak İçin Hukuki Yollara...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, "Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ya başvuracağız" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:24 Kaynak: İHA
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
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