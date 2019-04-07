AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şu Anki Fark 29 Binden Geldiğimiz Sayı 16 Bin...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şu anki fark 29 binden geldiğimiz sayı 16 bin 442" dedi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, "Şu anki fark 29 binden geldiğimiz sayı 16 bin 442" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:30 Kaynak: İHA
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
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