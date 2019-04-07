AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Organize Bir Usulsüzlük Söz Konusu. Birileri Çok...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Organize bir usulsüzlük söz konusu. Birileri çok özel planlamış diye birileri de bu işi kapatmaya çalışıyor" dedi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, "Organize bir usulsüzlük söz konusu. Birileri çok özel planlamış diye birileri de bu işi kapatmaya çalışıyor" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:47 Kaynak: İHA
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