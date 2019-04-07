Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Kişi Ötesinde Bir Organize İş Var Bu İşin İçinde.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Kişi Ötesinde Bir Organize İş Var Bu İşin İçinde.

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Kişi ötesinde bir organize iş var bu işin içinde.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Kişi ötesinde bir organize iş var bu işin içinde. Bu işi YSK'ye yıkmayalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:56 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Güncel
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