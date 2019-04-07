AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Burada Organize Bir Usulsüzlük Var, Organize Bir...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar"
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: "Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar"
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:00 Kaynak: AA
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