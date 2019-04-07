Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Şuanki Fark 29 Binden Geldiğimiz Sayı 16 Bin 442"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Şuanki Fark 29 Binden Geldiğimiz Sayı 16 Bin 442"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Şuanki fark 29 binden geldiğimiz sayı 16 bin 442" İSTANBUL(İHA)- Açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Organize bir usulsüzlük söz konusu. Birileri çok özel planlamış diye birileri de bu işi kapatmaya çalışıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Şuanki fark 29 binden geldiğimiz sayı 16 bin 442" İSTANBUL(İHA)- Açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Organize bir usulsüzlük söz konusu. Birileri çok özel planlamış diye birileri de bu işi kapatmaya çalışıyor. Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ya başvuracağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:08 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Genel
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