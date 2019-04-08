AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin, "Yüzde 80 AK...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin, "Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, İstanbul
'da seçimlerine ilişkin, "Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP
aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
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