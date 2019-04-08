Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin, "Yüzde 80 AK...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin, "Yüzde 80 AK...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin, "Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin, "Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, İstanbul, Politika
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