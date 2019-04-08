AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımına İlişkin,...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin, "Bizim yaptığımız sorumlular tespit edilsin, gerçek ortaya çıksın, şaibe ortadan kalksın" dedi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, İstanbul
'da oyların yeniden sayımına ilişkin, "Bizim yaptığımız sorumlular tespit edilsin, gerçek ortaya çıksın, şaibe ortadan kalksın" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
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