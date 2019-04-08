Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin, "Bugün 14 Bini...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin, "Bugün 14 Bini...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin, "Bugün 14 bini gördüysek demek ki ortada oy yolsuzluğu, suistimal var. Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin, "Bugün 14 bini gördüysek demek ki ortada oy yolsuzluğu, suistimal var. Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz. Bir il de birkaç taneye geçen oy kaydırmasını görmedim. Burada binlerce ve yüzlercesi var. Organizeli bir suç işlendiği bize çok net bir şekilde gözüküyor. Oyların daha yüzde 6'sı sayılmışken bu durum böyle" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:42 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin, "Bugün 14 Bini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]