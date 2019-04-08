AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da Seçimlerine İlişkin, "Bugün 14 Bini...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin, "Bugün 14 bini gördüysek demek ki ortada oy yolsuzluğu, suistimal var. Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, İstanbul
'da seçimlerine ilişkin, "Bugün 14 bini gördüysek demek ki ortada oy yolsuzluğu, suistimal var. Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz. Bir il de birkaç taneye geçen oy kaydırmasını görmedim. Burada binlerce ve yüzlercesi var. Organizeli bir suç işlendiği bize çok net bir şekilde gözüküyor. Oyların daha yüzde 6'sı sayılmışken bu durum böyle" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:42 Kaynak: İHA
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