Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık Başkanlarından Fetö Kapsamında İhraç...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık Başkanlarından Fetö Kapsamında İhraç...

54 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen stratejik akıl belli kesimleri, güçleri birleştirdi ve organize usulsüzlüğün çıkmasına vesile oldu" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:05 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika
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