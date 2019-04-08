AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık Başkanlarından Fetö Kapsamında İhraç...
54 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen stratejik akıl belli kesimleri, güçleri birleştirdi ve organize usulsüzlüğün çıkmasına vesile oldu" - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:05 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi