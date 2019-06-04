AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "(İstanbul seçimi) Mağdur edilen iki aday...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "(İstanbul seçimi) Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: " (İstanbul
seçimi) Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi."
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