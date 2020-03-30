AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, korona virüse karşı ülkede topyekun bir mücadele sürdürüldüğünü belirterek Sakarya'da, 295'i normal, 75'i yoğun bakım olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli olan Yeni Kadın Doğum Hastanesi'nin 3 Nisan Cuma...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, korona virüse karşı ülkede topyekun bir mücadele sürdürüldüğünü belirterek Sakarya'da, 295'i normal, 75'i yoğun bakım olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli olan Yeni Kadın Doğum Hastanesi'nin 3 Nisan Cuma günü hizmete alınacağını duyurdu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, dünya genelini etkisi altına alan korona virüse karşı Türkiye'nin de topyekun bir mücadelede bulunduğunu söyleyerek, devletin tüm dinamiklerinin adeta alarm halinde olduğunu ifade etti. Sakarya'da korona virüs hastaları için öncelikle Altınova Hastanesi'nin hazırlandığını ve vak'a sayısının artmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de bu iş için ayrılması gerektiği kararının alındığını söyleyen Yavuz, bu süreçte Yeni Kadın Doğum Hastanesi'nin yapım çalışmalarının hızlandırıldığını ve hasta kabul edebilir hale geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin artan hasta yükünü karşılamak üzere devreye alınacak olan 295'i normal, 75'i yoğun bakım olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli olan yeni hastane 3 Nisan Cuma günü itibarı ile hizmete alınacak. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya üzeri hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de Covid-19'a karşı topyekun bir mücadele yürütülüyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yürütme Erki'nin tüm unsurları hatta devletimizin tüm dinamikleri adeta alarm halindedir. Hepimizin ortak beklentisi, bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmaktır. İşte bunun için her birimize düşen sorumluluklar var. Bilim Kurulu'nun yol göstericiliğinde alınan kararları büyük bir ciddiyetle takip ederek bu kararlara her birimizin harfiyen uyması gerekiyor. Kendimizi, aile efradımızı, milletimizin her bir ferdini hatta her bir canı bu virüsten korumak için hijyen, sosyal mesafe, karantina, gerekmediği sürece evden çıkmama gibi kurallara titizlikle riayet etmek, hem vatandaşlık, hem İslami ve hem de insani vazifelerimizdendir. Başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız, kuşkusuz bu sürecin en önemli aktörleridir. Onların telkin ve tavsiyelerine her zamankinden daha çok kulak kabartmak, onlara yardımcı olmak, güç vermek oldukça önemlidir" dedi.


Evde kalma kuralına uygun davranırken bir yandan da ilimizdeki süreçleri takip ediyoruz


Evde kalma kuralına uygun davranırken bir yandan da özellikle Sakarya'da ki süreçleri takip ettiğini ve üzerilerine düşeni derhal yapabilmek için uğraş verdiklerini aktaran Yavuz, "Bizler de TBMM çalışmalarının dışında bir yandan "evde kalma" kuralına uygun davranırken bir yandan da özellikle ilimizdeki süreçleri takip ediyor ve üzerimize düşeni derhal yapmak için uğraş veriyoruz. Bilindiği üzere, Covid-19 hastalarımız için öncelikle Altınova Hastanesi hazırlanmıştır. Ancak gittikçe artan vak'a sayısı, Altınova Hastanesi'nin yetmeyeceğini ortaya çıkartmış ve Eğitim Araştırma hastanemizin de bu iş için ayrılması kararlaştırılmıştır. Bu süreçte Yeni Kadın Doğum Hastanesi'nin yapım çalışmaları hızlandırılmış ve hasta kabul edebilir hale getirilmiştir. Şimdilik mevcut Kadın Doğum Hastanesi kendi yerinde kalacak, burası ise Araştırma Hastanesi'nin artan hasta yükünü karşılamak üzere devreye alınacaktır. 295'i normal, 75'i yoğun bakım olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli olan bu yeni hastanemiz, 3 Nisan Cuma günü yani bu Cuma itibarıyla hizmete alınacak şekilde hazırlık yapılmaktadır. Hastanemizin tamamlanarak hizmete girmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hastalarımızın tedavisi için, fedakarlık içinde gece gündüz uğraş veren, sağlık müdürümüzden, başhekimlerimize, doktorlarımızdan hemşirelerimize varıncaya kadar tüm sağlık camiasına tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Test ve solunum cihazlarıyla birlikte, ilaç, maske, eldiven gibi gerekli olan tüm tıbbi malzeme şehrimizde mevcut hale getirilmiştir. İhtiyaç halinde eksiklikler hızla giderilmeye devam edilecektir. Milletimizin sağlığı için devletin tüm imkanlarını seferber eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve bu uğurda gayret sarf eden herkese şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:04 Kaynak: İHA

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