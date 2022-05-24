AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuz ile beraberindeki AK Parti Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekçi ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez ile birlikte Belediye Başkanı Salih Ekinci ile makamından bir araya geldi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuz, birkaç gündür bölgede olduğunu ve bugün de güne Viranşehir'de çeşitli ziyaretler yaptığını belirterek Ekinci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Yavuz ve beraberindekileri, ardından Viranşehir Belediyesi Emine Erdoğan Kadın ve Aile Destek Merkezini de ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.