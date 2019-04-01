Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne Kadar Hiç Şahit Olmadığımız Türden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne Kadar Hiç Şahit Olmadığımız Türden...

32 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:53 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika
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