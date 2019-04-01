AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne Kadar Hiç Şahit Olmadığımız Türden...
32 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:53 Kaynak: İHA
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