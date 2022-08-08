AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. İleri, Fetih Müzesi'ne hayran kaldı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. İleri, Fetih Müzesi'ne hayran kaldı

08.08.2022 14:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. İleri, Fetih Müzesi'ne hayran kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Başkan Dündar tarafından Fetih Müzesi'nde ağırlanan Genel Başkan Yardımcısı İleri, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezerken, kendimi zaman içerisinde ışınlanmış gibi hissettim. Adeta bir sanat eseri. Başkan ve ekibini kutluyorum" dedi

Bir dizi program için Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne hayran kaldı. Başkan Mustafa Dündar ile birlikte müzeyi gezerek bilgiler alan Dr. İleri, Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326 tarihinin 3 boyutlu resmedildiği kubbeye çıktığında, kendisini zaman tüneli içerisinde fetih gününe ışınlınmış gibi hissettiğini söyledi. Kendisinin de tarihe büyük bir merak duyduğunu ve bu konuda pek çok eser incelediğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, "Şahsen tarihe de meraklı bir insan olarak çok etkileyici buldum. 23 yıl süren kuşatmanın ardından Bursa'mızın kan dökülmeden gerçekleşen fethinin canlandırıldığı bu ortamda bulunmak, oldukça heyecan verici" dedi.

DR. İLERİ; "KENDİMİ IŞINLANMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

AK Parti Bursa il yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile ilgili düşüncelerini paylaşan Dr. İleri, "Bursa'mızın fethinin canlandırıldığı bu ortamda bulunmak oldukça heyecan verici. Bursa'da böyle büyük ve genişı bir panoramik müze kurulmuş olması, beni çok sevindirdi. Bursa, tarımı, sanayisi ve yeşil doğası ile de ön plana çıkıyor ancak, Bursa bizim tarihi kalemiz. Böyle bir müzenin olması çok çok isabetli olmuş. Oldukça fazla bir emek harcanmış. Hakikaten insanı alıp o yıllara götürüyor. Son derece keyifli bir gezinti yaptık. Resmin bulunduğu kubbeye çıktığımda, zaman içerisinde ışınlanmış gibi oldum. Gerek ses, gerek görsellik olsun çok güzel düşünülüp uygulanmış. Son derece ayrıntılı çalışılmış, bir anlamda sanat eseri diyebilirim. Ben, tarihimizi anlatan böylesine muhteşem bir eseri Bursa'ya ve ülkemize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Başkan Mustafa Dündar, ziyaretin sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanı Dr. Ömer İleri'ye, Orhan Gazi'nin miğferinin replikasını hediye etti.

(İHA)

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Osmangazi'nin modern tesisleri örnek oldu Osmangazi'nin modern tesisleri örnek oldu 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımaya çalıştı 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımaya çalıştı
Kaynak: İHA

Mustafa Dündar, Osmangazi, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. İleri, Fetih Müzesi'ne hayran kaldı - Son Dakika

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