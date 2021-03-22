AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

22.03.2021 10:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye ekonomisinin, 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığını, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağladığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye ekonomisinin, 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığını, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağladığını belirtti.

Canikli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görevin, fiyat istikrarının sağlanması olduğunu, bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanlarının kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine sadık kaldıklarını belirtti.

Nurettin Canikli, "Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkması mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetlerin temel hedefi olan istikrarlı büyümenin, ancak "öngörülebilir ve makul seviyelerde kontrol edilebilen fiyatlar genel düzeyi ile gerçekleştirilebildiğinin bilimsel bir olgu" olduğunu vurgulayan Canikli, para politikası araçlarının da bu gerçek göz önünde bulundurularak dizayn edildiğini kaydetti.

Canikli, TL cinsi varlıklara sağlanan reel getirinin pozitif bir değerde dengelenmesinin, TL cinsi varlıklara olan talebin canlı tutulması için gerekli olduğuna işaret ederek, "Negatif reel faizin TL cinsi varlıklardan altın ve dövize doğru yönelişi ve dolarizasyonu hızlandırdığı bilinmektedir ve görülmüştür. Ekonomi tek bir dengeden ibaret değildir, bir dengeler manzumesidir. Tüm bu dengelerin birlikte değerlendirilmesi ve modellenmesi gerekir. Pozitif reel faizin para ikamesini durduracak, hatta ters para ikamesinin önünü açacak seviyede olması rasyonel olmanın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

"Pozitif reel faizin optimal seviyede olması bir zorunluluk"

Pozitif reel faizin optimal seviyede olmasının bir zorunluluk olduğuna değinen Canikli, şunları kaydetti:

"Optimal seviyenin altında kalan reel faiz oranı dolarizasyon akışını durdurmaz. Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için büyük maliyetler ortaya çıkarır. Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar. Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir, piyasa beklentisidir. Piyasa beklentisi pozitif reel faizin sınırını belirler. Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon beklentisini yukarıya taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur. Bu durum Merkez Bankasının temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırır. Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir. Sadece ekonominin kaynaklarının ve para politikası araçlarının verimli ve etkili kullanılması gerektiği hassasiyetini yansıtır. Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uygulamış, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağlamıştır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye ekonomisi için piyasa ekonomisi kurallarının kararlılıkla uygulanmasının altının çizilmesi gereken bir kredibilite kaynağı olduğunu ifade ederek, bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanmasının kırmızı çizgi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Nurettin Canikli, Merkez Bankası, AK Parti, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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