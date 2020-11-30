AK Parti'li Canikli büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "3. çeyrekteki yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla bazı çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Bunlara rahatsızlık vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Canikli, ekonomideki üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7'lik 3. çeyrek büyümesini göz alıcı bir sonuç olarak nitelendirdi.

Türk milletinin bu başarısıyla muhalefetin de gurur duyacağını düşündüğünü ancak yanıldığını belirten Canikli, "Sadece eleştirmiş olmak için ekonomi biliminin temel ilkeleri ayaklar altına alınıyor. 3. çeyrekte realize olan talebin bir kısmı, öne çekilen gelecek talebi değil, ikinci çeyreğin ertelenen talebidir. Piyasaya hane halkı üzerinden satın alma gücü enjekte edilmesi, doğal talep seviyesini yukarıya taşımak için değil, pandemi nedeniyle düşen talebi tahrik etmek amacıyla yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yine pandemi nedeniyle nakit akış dengesi bozulan reel sektöre düşük maliyetli finansman desteği, bu dengenin yeniden sağlanması için verildi. Bu yolla üretim kaybı yaşanmadı. Eğer hane halkına satın alma gücü aktarılmamış ve reel sektöre finansman kolaylığı sağlanmamış olsaydı 3. çeyrekte ekonomik büyüme olmazdı. Tam da CHP'nin başını çektiği muhalefetin istediği bir tablo ortaya çıkardı. 3. çeyrekteki yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla bazı çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Bunlara rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Merak etmeyin, gelecekteki talep yerli yerinde duruyor. Biz o taleple heyecan verici büyüme rakamlarına hep birlikte şahit olacağız inşallah."