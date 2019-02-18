Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik ve Başkan Türel'in Gençlerle Basketbol Keyfi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik ve Başkan Türel'in Gençlerle Basketbol Keyfi

1 saat önce

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte gençlerle basketbol oynadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik ve Başkan Türel'in Gençlerle Basketbol Keyfi, System.String[]
Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte gençlerle basketbol oynadı.

Antalya'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güneşli pazar gününün keyfini, Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezen Çelik, projeye hayran kaldı. Antalyalıların yeni yaşam alanı haline gelen Konyaaltı Sahili'nde gitar çalan gençleri dinleyen Çelik, vatandaşlarla selamlaştı.

Gençlerle basket oynadılar

Çelik ve Başkan Türel, basketbol sahasındaki gençlerin basket oynama davetini de geri çevirmedi. Ayrı takımlarda oynayan Çelik ve Türel, rakip oldu. Ömer Çelik, "Menderes Türel'e ilk kez rakip oluyoruz. Kazanan Antalya oldu" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Antalya'ya böylesi güzel bir sahil projesi kazandırdığı için Başkan Menderes Türel'i kutladı.

Ömer Çelik, keyifli karşılaşmayı sosyal medya hesabından da "Antalya Konyaaltı Sahili'nde gençlerle maç muhteşemdi. Menderes Türel kardeşimle ilk defa ayrı takımlarda yer aldık. Kazanan tabii ki ANTALYA" ifadeleriyle paylaştı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

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