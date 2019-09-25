AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Berlin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, parti olarak 4 önceliklerinin bulunduğunu belirterek, "Bunların birincisi, uluslararası arenada ülkemize karşı yapılan algılara karşı gerçeği ortaya koymak, ikincisi terör tehdidiyle mücadele etmek. Diğerleri de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yurt dışında yaşayan insanlarımız." dedi.

Yılmaz, temasları kapsamında Berlin'deki Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştü.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak 4 önceliğimiz var. Bunların birincisi, uluslararası arenada ülkemize karşı yapılan algılara karşı gerçeği ortaya koymak, ikincisi terör tehdidiyle mücadele etmek. Diğerleri de ekonomi ve yurt dışında yaşayan insanlarımız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gerçek durumunu dünyada yapılan kasıtlı ve haksız algılara karşı korumanın, doğruları anlatmanın birinci öncelikleri olduğunu yineleyen Yılmaz, "Tüm terör örgütlerine karşı uluslararası ortamda hakkımızı, hukukumuzu güvenliğimiz açısından korumak durumundayız." dedi.

Yılmaz, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin eş zamanlı olarak Türkiye'ye saldırdıklarını, Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde direncini ortaya koyarak bu tehlikeleri bertaraf ettiğini vurguladı.

"Yurt dışında yaşayan Türkler, büyük değer"

Yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye için büyük bir değer olduğunu belirten Yılmaz, "Hangi kökenden ve inançtan olursa olsun yurt dışında yaşayan insanımız, bizim için büyük bir değer. Statüleri ekonomik ve siyasi olarak ne kadar yükselirse ülkemiz açısından da bu bir kazançtır." diye konuştu.

Türkiye dışında yaşayan vatandaşların birliği ve beraberliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, Türkiye içinde olduğu kadar, ülke dışındaki birlik ve beraberliğin de temel önceliklerinden olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman yurt dışındaki Türklerle ilgili dile getirdiği, "Asimilasyona hayır, entegrasyona evet" sözlerine atıfta bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"İnsanımızın asimile olmasını istemiyoruz ama entegre olmasını istiyoruz. Bulundukları ülkenin dilini öğrenmesi, kültürel, sanatsal faaliyetlerde adlarını duyurmaları bizim sevinç duyacağımız şeylerdir."

"Irkçılık, Avrupa için de tehdit"

Yılmaz, Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobiyi dikkatle izlediklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar sadece bizim meselemiz değil, Avrupa'nın geleceği adına da önemli bir durum. Daha iyiye gitmesi açısından Avrupa'daki demokratik unsurlarla beraber buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Yükselen ırkçılık sadece bizim insanımız için tehdit değil, Avrupa'nın geleceği için de tehdit."

Medeniyet olarak geçmişe bakıldığında farklı insanların bir arada yaşadıklarını gördüklerini ifade eden Yılmaz, birlikte barış içinde yaşam için ortak noktaların ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin kalkınmakta olan bir ülke olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ülkemiz kalkınma yolunda. Son 17 yılda bu anlamda çok büyük mesafe aldık. Bu yeter mi? Yetmez. Türkiye'nin dünyada ekonomik anlamda birinci lige yükselmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Berlin Şubesi Başkanı Meryem Göka, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgili, MÜSİAD Berlin Başkanı Fikret Doğan, Berlin Brandenburg Türk Alman İşadamları Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan, Berlin Süryani Kilisesi Papazı Murat Üzel ve Avrupa Sivil İnisiyatif Hareket Başkanı Erdal Çakıroğlu da katıldı.