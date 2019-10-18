Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Macaristan'da
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Macaristan'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Macaristan'da

40 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Macaristan'da, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile görüştü.

Macaristan Ulusal Meclisini ziyaret eden Yılmaz, Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tilki ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, parlamentolar arası dostluk gruplarının ziyaretlerinin artırılmasının yanı sıra son dönemde gündemde olan Suriye ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Macaristan'ın Türkiye lehine duruşuna ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın da yer aldığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cevdet Yılmaz, Macaristan, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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